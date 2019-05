Bedrijf verplicht kinderarbeid te voorkomen

Bedrijven moeten gaan voorkomen dat hun goederen die zij in Nederland op de markt brengen met kinderarbeid zijn gemaakt. Een initiatiefwet van de PvdA die het bedrijfsleven deze zorgplicht oplegt, kreeg dinsdag steun van de Eerste Kamer.

Ondernemingen moeten verklaren alles in het werk te stellen om kinderarbeid bij hun producten en diensten te voorkomen. Als zij hier niet aan voldoen kan het bedrijf een boete krijgen en uiteindelijk kan zelfs de bestuurder strafrechtelijk worden vervolgd.

Het was tot het laatst onduidelijk of het wetsvoorstel van PvdA’er Attje Kuiken het zou halen. Uiteindelijk stemde D66 voor. Die regeringspartij had zich in de senaat eerder zeer kritisch over het voorstel uitgelaten. Maar de wet is „een kans op een stap in de goede richting”, aldus D66-senator Petra Stienen.

Het voorstel kreeg steun van een minieme meerderheid: 37 van de 75 senatoren stemden tegen. Volgens tegenstanders kent het initiatiefwetsvoorstel „staatsrechtelijke mankementen” (CDA) en is het moeilijk uitvoerbaar (VVD).

De wet zal vermoedelijk niet voor medio 2022 in werking treden.