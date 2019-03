De docent van de Universiteit van Utrecht die donderdag FVD-politicus Baudet bedreigde, biedt zijn excuses aan.

„Volkert waar ben je”, zo schreef de docent op zijn Facebookaccount, daar meer verwijzend naar Volkert van der Graaf die in 2002 de LPF-politicus Pim Fortuyn vermoordde.

De oproep leidde in en buiten Den Haag tot grote verontwaardiging. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemde de uitlating onacceptabel: „Dat moeten we niet doen, dat moeten we niet willen.”

Minister: Bedreiging van Baudet onacceptabel

De betrokken docent heeft de oproep inmiddels verwijderd van Facebook en daar zijn excuses aangeboden. De universiteit neemt afstand van de uitlating en zal op korte termijn een gesprek met de docent voeren.

Bij de universiteit zijn veel klachten binnengekomen. Ook de nabestaanden van Fortuyn zijn aangedaan en overwegen juridische stappen tegen de betrokken universiteitsmedewerker.