Bedreigde Afghaanse tolken welkom in Nederland

Afghaanse tolken die voor de Nederlandse militaire missie hebben gewerkt in Uruzgan, zijn welkom in Nederland als zij zich in eigen land bedreigd voelen. Dat meldt minister Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Het Nederlands Dagblad meldde dit voorjaar dat een aantal tolken is vermoord door terreurbewegingen als de Taliban en IS. Tientallen anderen zouden ernstig worden bedreigd en ondergedoken zitten. Een aantal van hen zou tevergeefs voor hulp hebben aangeklopt bij de Nederlandse ambassade in Kabul.

Bijleveld heeft het bericht over de moorden naar eigen zeggen niet kunnen verifiëren. Wel is uit onderzoek gebleken dat de mensen om wie het zou gaan, inderdaad een periode voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. De minister kan evenmin bevestigen dat de ambassade een hulpverzoek heeft genegeerd.

Wel kan Bijleveld melden dat inreisvisa zijn verstrekt, en nog worden verstrekt, aan tolken die daar om vragen. Zij kunnen na aankomst in Nederland een asielprocedure beginnen. „Indien nodig aarzel ik overigens niet om praktische en logistieke zaken voor de tolk (en gezin) te organiseren”, aldus de minister.