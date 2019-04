Baudet zorgt voor heftige discussie in Nederlands Dagblad

In het Nederlands Dagblad gaat het er venijnig aan toe over de vraag hoe Baudet geduid moet worden. Hoofdredacteur Sjirk Kuijper schreef na de verkiezingen een pittig commentaar over de winst van FVD. „Op de klank af horen sommige christenen bij Baudet een terugverlangen naar ‘onze’ christelijke beschaving. Beter beluisterd dweept hij met een samenraapsel van voorchristelijke, heidense mythologie.”

Tegen deze en andere uitlatingen liep de hervormde ds. Prosman uit Nieuwkoop te hoop. Hij heeft sympathie voor Baudet en steekt die ook niet onder stoelen of banken. De onenigheid liep zo hoog op dat de predikant het Twitteraccount van Kuijper blokkeerde.

Maar de hoofdredacteur zoekt weer het contact. Afgelopen zaterdag schreef hij een open brief met de vraag om de blokkade ongedaan te maken.

Kennelijk is Baudet een schibbolet in de gereformeerde gezindte. In ieder geval biedt de flamboyante politicus de komende maanden voldoende stof om ingezakte verjaardagsfeestjes een levendige impuls te geven.