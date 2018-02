Baudet „wil het er niet meer over hebben”

De leiding van Forum voor Democratie (FVD) wil niet meer reageren op de kritiek die de partij de laatste tijd achtervolgt. „Ik denk dat we het punt hebben bereikt dat we het gewoon totaal moeten negeren”, zegt voorman Thierry Baudet over de beschuldigingen van racisme en de klachten uit de achterban over een gebrek aan inspraak.

Baudet verweerde zich op een ledendag in het Tweede Kamergebouw tegen „de smurrie” die over de partijtop zou zijn uitgestort. Hij kreeg veel vragen over het besluit om afgelopen vrijdag nog eens drie kritische kaderleden uit de jonge partij te zetten.

Het drietal deed zaterdag in NRC Handelsblad zijn beklag over de partijtop. Die zou FVD veranderen in een „sekte” die afglijdt naar „extreemrechts”.

Baudet doet de kwestie af als gestook van leden die te weinig ruimte zagen voor hun eigen ambities. Hij wil in het vervolg „de schouders ophalen” en het „van ons laten afglijden”.