Baudet wil alsnog vervolging Ollongren

De voorman van Forum voor Democratie (FVD), Thierry Baudet, wil alsnog een vervolging van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) afdwingen. Volgend Baudet heeft zij hem afgeschilderd als racist. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet echter geen reden Ollongren te vervolgen voor smaad en laster.

Zijn advocaat en FVD-Kamerlid Theo Hiddema kondigde vervolgstappen aan nadat het OM van vervolging had afgezien. Baudet heeft vanaf het moment van aangifte rekening gehouden met een mogelijk zogenoemd sepot. „Een artikel 12 Sv-procedure zal dus volgen” aldus Hiddema. Een gerechtshof gaat zich dan over de zaak buigen en bekijkt of vervolging een kans maakt.

Hiddema had eerder al gesteld dat Ollongren een veroordeling voor smaad en laster niet kan ontlopen. Hij noemde haar uitspraken „strafwaardig en ook een minister onwaardig.”

Aanleiding voor de aangifte van Baudet was een lezing waarin Ollongren de FVD-leider beschuldigde van het betrekken van ras in het politieke debat. Ze verwees naar een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing. Die zei ooit in een interview dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen. In een debat met Femke Halsema weigerde Baudet daarna afstand te nemen van die uitspraak. Volgens Ollongren „gaat FVD verder waar de PVV ophoudt.”

Het OM zegt dat in de wet omschrijvingen staan waarmee je kunt bepalen of iets smaad of laster is. De beschuldiging moet bijvoorbeeld iets van een misdrijf of ernstige overtreding bevatten. „De uitlatingen van de minister voldoen daar in onze ogen niet aan”, aldus een woordvoerder.