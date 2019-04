Baudet verrast door kritisch interview Otten

Politiek leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) was verrast door een interview afgelopen weekeinde waarin zijn tweede man Henk Otten stevige kritiek op hem uitte. Maar van een „richtingenstrijd” binnen de partij is volgens Baudet zeker geen sprake.

Otten, de toekomstige fractieleider van FVD in de senaat, zei tegen NRC Handelsblad dat Baudet de partij te veel naar rechts trekt en zelf te veel aandacht voor zich opeist. Hij stoort zich onder meer aan Baudets hang naar identiteitspolitiek en met Latijn doorspekte ondergangsretoriek. Het moet nuchterder, zakelijker en oplossingsgerichter, vindt hij.

„De een is wat praktischer ingesteld, de ander wat filosofischer”, zegt Baudet. „Het is volgens mij prima dat iemand daar ideeën over heeft. We zijn een democratische partij.” Of hij de kritiek van Otten ter harte neemt, wil hij nog niet zeggen. „Maar ik luister altijd naar wat mensen zeggen, of het nou bijval is, of kritiek.”