Thierry Baudet is niet langer lijstrekker voor Forum voor Democratie voor de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar. Dat zegt hij in een filmpje op Twitter. Hij geeft zijn positie als nummer 1 op de kandidatenlijst op. Baudet blijft wel in de Kamer, en wil eventueel lijstduwer worden voor de partij, zegt hij.