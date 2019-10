Baudet: stikstofbrief Schouten moet van tafel

De brief die minister Carola Schouten (Landbouw) begin deze maand aan de Kamer stuurde over de stikstofproblematiek moet direct van tafel. Hetzelfde geldt voor alle maatregelen die provincies hebben aangekondigd naar aanleiding van die brief. Dat vindt FVD-voorman Thierry Baudet.

Baudet sprak op de Koekamp boeren toe die woensdag naar Den Haag waren gekomen om te protesteren tegen het geplande stikstofbeleid.

Vanuit de Kamer waren er meer pleitbezorgers van de boeren aanwezig. Baudets partijgenoot Theo Hiddema riep de boeren op zich niet te misdragen, omdat ze daarmee sommige politici in de kaart zouden spelen. „Geef ze geen munitie je in een kwaad daglicht te stellen.”