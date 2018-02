Baudet slikt ‘sluipmoordenaar democratie’ in

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft in het opnieuw verhitte debat over de afschaffing van het raadgevend referendum Thierry Baudet op de vingers getikt. De voorman van Forum voor Democratie noemde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken tot ongenoegen van voorzitter Khadija Arib „sluipmoordenaar van de democratie”.

Baudet nam daarop zijn woorden terug, want de omschrijving is „onparlementair taalgebruik”, gaf hij toe. Wel zegde hij het vertrouwen in Ollongren op, maar zijn motie van wantrouwen lijkt op weinig bijval te kunnen rekenen.