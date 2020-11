Baudet positief over bindend referendum over zijn leiderschap

Thierry Baudet is positief over het voorstel van het partijbestuur om een bindende ledenraadpleging te houden over het leiderschap van Forum van Democratie. Over de voorwaarden wordt nog gesproken, aldus Baudet.

„Blij met toegezegde ledenraadpleging - hoewel het wat vreemd overkomt nu de coupplegers al zijn opgestapt. Exacte voorwaarden wordt ook nog over onderhandeld (het moet echt snel gebeuren nu, en technisch betrouwbaar zijn). Maar ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen!”, twitterde Baudet.

Het partijbestuur stelde zondag voor een referendum te houden. Daarin zal de vraag „wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FVD?” aan leden worden voorgelegd. Ook komt er een algemene ledenvergadering over de toekomstige samenstelling van het partijbestuur.

Forum is geïmplodeerd. Een groot aantal prominenten onder wie een reeks kandidaat-Kamerleden is de afgelopen week vertrokken na ruzie met Baudet. Zij vinden dat hij onvoldoende afstand neemt van racisme en antisemitisme. Ook bij gemeentelijke en provinciale afdelingen hebben Forum-politici zich afgesplitst.

Baudet is uit het partijbestuur gezet, maar hij wil de leiding van de partij weer in handen krijgen. Hij gaf begin vorige week het lijsttrekkerschap op, maar kwam daar twee dagen later weer van terug.