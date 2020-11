Baudet: partijbestuur heeft mij onterecht eruit gezet

Thierry Baudet beschuldigt het partijbestuur ervan dat hij onterecht is uitgeschreven uit het bestuur. Zijn mededeling op Twitter kwam bijna tegelijkertijd met de mededeling van het bestuur dat hij is uitgeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel.

„Ik zie nu dat de coupplegers mij wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurder bij de KVK. Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen FVD over te nemen”, twittert Baudet. Hij noemt ze coupplegers.

Ook de mensen die Forum voor Democratie de rug hebben toegekeerd, noemt hij „coupplegers, vijanden en tegenstanders”. Hij vindt hun vertrek goed nieuws hoewel hij denkt dat ze nog wel even zullen doorgaan met „nazistische laster over mij te verspreiden”, zegt hij in een filmpje. Hij hoopt dat ze een eigen partij gaan oprichten.

Hij roept Lennart van der Linden en Rob Rooken, de twee overgebleven bestuursleden die tegen hem zijn, op om zelf op te stappen. Als ze dat niet doen, staat het bestuur op twee om twee. Dan kunnen er volgens Baudet geen besluiten worden genomen en wordt het volgens hem onmogelijk gemaakt om aan de verkiezingen mee te doen. Hij noemt dat „een soort sterfhuisconstructie waarin zij met zijn tweeën 50.000 leden kunnen gijzelen.”

Baudet krijgt in het bestuur nog steun van het vierde bestuurslid Olaf Ephraïm. Een derde tegenstander van Baudet, Astrid de Groot, verliet donderdagavond het bestuur.