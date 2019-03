Baudet onder vuur vanwege reactie op „Utrecht”

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) is in de Tweede Kamer fel bekritiseerd om de manier waarop hij is omgegaan met de schietpartij in Utrecht. Dat Baudet maandag een verkiezingsbijeenkomst liet doorgaan, en daarbij al speculeerde over het motief van de dader en de schuldvraag, schoot een aantal partijen in het verkeerde keelgat.

Baudet legde op de bijeenkomst in het Kurhaus een direct verband tussen het drama in Utrecht en het immigratie- en integratiebeleid van de afgelopen jaren. Daarbij noemde hij CDA en VVD bij naam. Zijn partijgenoot Theo Hiddema zag het stilleggen van de verkiezingscampagne door de overige partijen vooral als manier om de opmars van FVD in de peilingen te stuiten.

SP-leider Lilian Marijnissen had er geen goed woord voor over. „Ik heb gisteren met stijgende verbazing en walging zitten kijken hoe sommigen hier zijn omgesprongen met de situatie”, zei ze, over „mensen die in het Kurhaus” speculeerden over de toedracht. „Ik zou mijn collega’s oproepen: stop daarmee.”

Rob Jetten (D66) zei „misselijk” te worden van de uitspraken van Baudet. Ook verweet hij hem te laat te zijn voor de herdenking in de Kamer dinsdag, voorafgaand aan het vragenuurtje. „U had niet eens het fatsoen om hier vandaag op tijd bij de herdenking te zijn.”

Baudet stond de pers te woord toen Kamervoorzitter Khadija Arib begon aan haar toespraak in de zaal. Hij deed de kritiek af als vooral gespeelde verontwaardiging. „Veel komt op mij onoprecht over.”