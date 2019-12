Baudet noemt parlement „één groot theater”

De volksvertegenwoordiging in Nederland is op alle niveaus „een theaterstuk.”

Dat zei FVD-voorman Thierry Baudet zaterdag op een algemene ledenvergadering van zijn partij in Barneveld.

„Zolang onze bestuurders maar de meerderheid hebben, hebben ze eigenlijk niets met ons te maken”, stelde Baudet. „Niet met de boeren, niet met de onderwijzers die gaan staken en niet met de mensen in de zorg.” De FVD-leider denkt dat er een causaal verband is tussen wat er bestuurlijk allemaal mis gaat in het land „en het feit dat de bestuurders niet naar ons hoeven te luisteren. Ze doen maar wat.”

Hij herhaalde zijn pleidooi voor de herinvoering van het referendum en andere vormen van bestuurlijke vernieuwing.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, die zich voorstelde als „de vertegenwoordiger van Trump”, voerde eveneens het woord. Hij benadrukte opnieuw de wens van de VS om de lasten van de NAVO eerlijker te verdelen. De financiering van de alliantie komt ook aan de orde tijdens een NAVO-top in Londen, later deze week.

Een andere buitenlandse spreker was de Belgische oud-staatssecretaris van asiel en migratie, Theo Francken. Hij zei dat Forum voor Democratie hard nodig is, ook in Europa, om een strenger asielbeleid te kunnen voeren en de soevereiniteit van de lidstaten te heroveren op „onze geliefde ngo’s, activistische rechters en internationale bureaucraten.”

Behalve Baudet richtten zich nog twee Forumvertegenwoordigers tot de zaal: Senaatsfractievoorzitter Paul Cliteur en het uit Iran gevluchte Gelderse Statenlid Armita Taheri. Laatstgenoemde zei dat de regering –„het kartel”– de islam, de sharia en het salafisme toelaat in Nederland. „Ik heb het tot mijn achtste meegemaakt in Iran en nu zie ik het opnieuw gebeuren.”

Taheri keerde zich tegen een motie van SP en CDA over de invoering van een bindend vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven, die dinsdag waarschijnlijk in stemming komt. „Mannen worden gedwongen plaats te maken voor quotavrouwen”, zo luidde haar kritiek.

Een steunbetuiging aan het adres van de partij was er ook van Jan Cees Vogelaar van stichting Agrifacts, een van de drijvende krachten achter de recente boerenprotesten op het Malieveld. „Ook voor boeren is het tijd voor Forum”, zei Vogelaar. „Wij willen geen keuzes, gebaseerd op groen-roze dromen en niet-controleerbare rekenmodellen. Wij willen een partij die zegt wat ze denkt en doet wat ze zegt.”