Baudet noemt kritiek onoprecht

FVD-leider Thierry Baudet vindt niet dat zijn partij te ver is gegaan door maandagavond een verkiezingsbijeenkomst te houden, terwijl alle andere partijen in verband met de schietpartij in Utrecht hun campagnes hadden stilgelegd. Kritiek op dat besluit doet Baudet af als vooral gespeelde verontwaardiging. „Veel komt mij onoprecht over.”

FVD koppelde tijdens de bijeenkomst in het Kurhaus de schietpartij in Utrecht, waarvoor een man van Turkse komaf is opgepakt, aan het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Baudet bleef er dinsdag bij dat dit verband er volgens hem wel degelijk is. Daarom is het volgens hem goed dat zijn partij daar met kiezers over in gesprek is gegaan.