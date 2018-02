Baudet noemt interne kritiek op partij geklooi

De leider van Forum voor Democratie (FVD), Thierry Baudet, noemt de recente interne kritiek op de partij ‘provinciaal geklooi’. In een mail haalt hij fel uit naar kritische (ex-)partijgenoten. „Hoe langer deze gekkigheid voortduurt, hoe groter de schade voor FVD wordt.”

„Het ondoordachte provinciale geklooi van de afgelopen dagen brengt alleen maar schade toe aan FVD en zorgt voor veel leedvermaak bij onze politieke tegenstanders”, aldus de FVD-voorman in de mail aan enkele dissidenten. Zij uitten donderdagavond in het programma RTL Late Night kritiek op de gang van zaken binnen de partij, die volgens hen ondemocratisch is. Baudet spreekt over naïef politiek amateurisme.

Hij verdedigt mede-oprichter Henk Otten tegen de aanvallen de afgelopen dagen. „Zonder hem zouden we hier nooit zijn gekomen. Zonder hem zal dit project stranden.”

Baudet reikt de dissidenten de hand om mee te doen bij de verdere ontwikkeling van de partij. Maar hij wijst een gesprek over hun „ideeën” en „eisen” af.