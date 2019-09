„Baudet meldt twee vluchten met privé-jet niet”

FvD-Kamerlid Thierry Baudet heeft –volgens direct betrokkenen– minstens twee keer een vlucht gemaakt in de privéjet van een Nederlandse zakenman. Dat meldt HP De Tijd.

Bestemming was onder meer Ibiza, waar de bekende Club Lio werd bezocht. Beide vluchten, die een waarde hebben van vele duizenden euro’s, meldde het FvD-Kamerlid niet in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. De woordvoerder van Baudet spreekt van een ‘privékwestie’, aldus HP De Tijd.

Een meerdaagse vlucht met een dergelijk vliegtuig kost gemiddeld vele tienduizenden euro’s. De eigenaar van het privévliegtuig is volgens HP De Tijd Fokke de Jong, oprichter van SuitSupply, een herenmodebedrijf met 125 vestigingen over de hele wereld.