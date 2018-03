Baudet: Linkse coalitie is als herpes

Met linkse coalities is het altijd een beetje als met herpes. Je bent blij als je er vanaf bent maar het komt altijd weer terug. Deze waarschuwing geeft leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie aan zijn politieke partner Leefbaar Rotterdam.

„Dus pas op!”, zei Baudet op een verkiezingsbijeenkomst van Leefbaar in Rotterdam. Hij waarschuwde voor pogingen van linkse partijen om de macht weer over te nemen in het stadsbestuur. Een links verbond van PvdA, GroenLinks, SP en het islamitisch geörienteerde Nida strandde onlangs op een anti-Israëlische tweet van de laatste partij.

Forum doet alleen in Amsterdam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar sloot in Rotterdam wel een alliantie met Leefbaar.