Baudet licht aangifte tegen Ollongren toe

De aangifte tegen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is een aangifte wegens smaad en laster. Dat zei de leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet op een korte persconferentie in Amsterdam.

Hij wijst alle beschuldigingen van racisme en discriminatie van de hand. „Racisme is het beoordelen van mensen op hun uiterlijk en afkomst en dat doen wij op geen enkele wijze en we verwerpen dat ten stelligste. Wij staan voor een open, tolerant, democratisch Nederland waar individuele eigenschappen bepalend zijn en niet ras, sociale klasse, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid”, aldus de FvD-leider.

Baudet: aangifte wegens smaad en laster

Volgens hem maakt Ollongren zich met haar „lasterlijke uitspraken” schuldig aan „demonisering van een volksvertegenwoordiger”.

Theo Hiddema, die optreedt als Baudets advocaat, verwacht dat de aangifte „met enige spoed” zal worden behandeld. Baudet en Hiddema vormen samen de tweemansfractie van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer.

Ollongren: liever debat dan aangifte