Baudet gaat met Arib overleggen over reisjes

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) gaat met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib overleggen over twee reizen met een privéjet die hij niet heeft gemeld bij de Kamer. Ook gaat hij de zaak met het partijbestuur bespreken. „We gaan het intern onderzoeken”, zei hij in een gesprek met Dit is de Dag op Radio 1.

HP/DeTijd meldde maandag dat Baudet twee reizen met het vliegtuig van Fokke de Jong, oprichter van SuitSupply, niet heeft gemeld bij het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. Volgens Baudet hoefden de reizen niet te worden gemeld aan het Kamerregister. Maar „als ik dingen moet melden zal ik dat met plezier doen”.

De FVD-leider was gewaarschuwd door medeoprichter Henk Otten om de reizen aan te melden bij de Kamer. Maar anderen, onder wie Kamerleden, hadden een andere mening, aldus Baudet. Otten is deze zomer door het bestuur van FVD uit de partij gezet wegens „vermoedelijke fraude”.

Baudet noemt de zaak-Otten ’heel vervelend” en schadelijk voor de partij. Maar hij had naar eigen zeggen geen andere keuze. Zijn partij heeft „zeer zorgvuldig gehandeld”. Otten heeft inmiddels aangifte tegen FVD gedaan wegens smaad. Baudet ziet een mogelijke rechtszaak met vertrouwen tegemoet, zei hij in Dit is de Dag.

De hele kwestie met Otten wordt nog een keer door het partijbestuur onder de loep genomen en besluit dan volgens Baudet of er „juridische stappen moeten volgen”. Dat partijbestuur wordt uitgebreid met drie personen, voegde hij eraan toe. Baudet blijft algemeen bestuurslid, maar zal zich niet meer met de dagelijkse gang van zaken bezighouden.