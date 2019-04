Baudet: Forum buitengesloten in Noord-Holland

Forum voor Democratie (FVD) wordt „tot nu toe” buiten de deur gehouden bij de vorming van een nieuw provinciebestuur in Noord-Holland. Dat zegt partijleider Thierry Baudet. FVD is volgens hem graag bereid te praten met bijvoorbeeld de VVD, maar Baudet vermoedt dat de liberalen „zich stiekem meer thuis voelen bij GroenLinks”.

Informateur Hans Smits heeft de mogelijkheden voor een college mét FVD verkend, maar kwam als snel tot de slotsom dat de kans daarop „zeer gering, zo niet onmogelijk is”, vooral gezien de tegenstellingen op het gebied van klimaatbeleid. De voormalige topbestuurder van onder meer Schiphol en Rabobank was door FVD zelf voor de klus benaderd.

Baudet zegt dat de deur wat hem betreft nog niet gesloten is. „Het kan natuurlijk zijn dat er nog een doorstart komt als de besprekingen met GroenLinks mislukken.” In dat geval is zijn partij ook bereid tot concessies. „Er zijn altijd compromissen mogelijk. Wij zijn een democratische partij, we snappen dat coalitievorming essentieel is in Nederland.”