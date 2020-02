Baudet erkent misser, maar zegt geen sorry

FVD-voorman Baudet vindt dat hij vrijdag „te snel, te stevig” heeft gereageerd op een kaartjescontrole in de trein waarbij Marokkaanse Nederlanders betrokken waren. Excuses biedt de politicus echter niet aan.

Baudet schreef maandag in een verklaring op Facebook dat hij de kwestie te haastig „in een bredere politieke context” heeft getrokken. „De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren.”

Verder zegt hij niemand te hebben willen beschuldigen die geen blaam treft. „Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.”

In zijn vrijdag verspreide bericht op sociale media meldde Baudet dat twee „dierbare vriendinnen” van hem ernstig waren lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein. Hij knoopte daaraan een oproep om FVD te steunen. Daags na de uitlating bleek alles slechts te gaan om een reguliere kaartcontrole door vier NS-medewerkers en een agent in burger. De vrouwen zouden in eerste instantie niet hebben geloofd dat het om NS- en politiebeambten ging.

Baudet kwam maandag met een verklaring over alle commotie, nadat vrijwel alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer excuses van hem hadden geëist, waaronder ook die van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In zijn uitleg staat dat de legitimatie van de controleurs de vrouwen „bevreemdde”, omdat die er afwijkend zou hebben uitgezien.

Baudet blijft erbij dat de vrouwen in kwestie zich geïntimideerd en lastiggevallen voelden. „Ze hebben zich zowel het restant van de treinreis, als na het uitstappen zeer onveilig gevoeld. Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt.”

Politie boos over 'Marokkanen-tweet' Baudet en overweegt aangifte

DENK kondigde aan dinsdag voor te stellen een debat te houden over de kwestie. Duizenden dierbare Marokkaans-Nederlandse vrienden zijn het afgelopen weekeinde ernstig lastiggevallen door het nepnieuws van Baudet, aldus de partij.

De politie onderzoekt of ze aangifte doet tegen Baudet. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid liet maandag weten „dat op dit moment wordt bekeken of er sprake is van een strafbaar feit.”