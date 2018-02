Baudet doet aangifte tegen Ollongren

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie, doet aangifte tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Hij meldt dat via Twitter. Om 12.30 uur licht hij zijn aangifte toe tijdens een persconferentie in het Amsterdamse hotel De l’Europe, in het bijzijn van Theo Hiddema, die zal optreden als zijn advocaat.

Ollongren betichtte Baudet vrijdagavond in een lezing van het betrekken van ras in het politieke debat. Zo weigerde hij een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing te veroordelen. Volgens Ollongren ‘gaat Baudet verder waar de PVV ophoudt’.

Ollongren: liever debat dan aangifte