Baudet begrijpt ophef over ‘racisme’ niet

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie zegt dat hij niet begrijpt waar de ophef over het vermeende racisme in zijn partij vandaan komt. Baudet werd dinsdag door een groot aantal journalisten aangesproken op uitspraken van zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing en een interview met Kamerlid Theo Hiddema in De Telegraaf.

Kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad Ramautarsing had eerder gerefereerd aan onderzoeken waarin een verband werd gelegd tussen IQ en volkeren. Hiddema had in De Telegraaf laten weten dat hij daar geen probleem in ziet. ,,Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.’’

Baudet vindt zijn partij niet racistisch. ,,Integendeel. Racisme is onderscheid maken op basis van afkomst en dat willen wij absoluut niet. We willen iedereen gelijk behandelen’’, aldus de FVD-leider. ,,Ik vind het ook wel grappig dat al die microfoons hier staan. Ik zie werkelijk het punt niet.’’

De vraag of het ene volk slimmer is dan het andere laat hij ,,graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen’’. Het is in ieder geval geen FVD-beleid, stelt Baudet.

Het gewraakte interview van Brandpunt met Ramautarsing stamt uit 2016, toen hij nog niet op de lijst voor FVD stond. In het interview gaat het ook over zijn persoonlijke ervaringen met racisme en zegt Ramautarsing dat hij de viering van Sinterklaas met Zwarte Piet ,,een achterlijke traditie’’ vindt.

Hij zei ook dat het op de arbeidsmarkt eerder om IQ gaat dan om racistische motieven. ,,Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen’’, zei Ramautarsing destijds. ,,Dit doet mij geen plezier, eerder pijn.’’