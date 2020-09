Basis coronawet brokkelt verder af

De noodzaak voor het kabinet om nog meer tegemoet te komen aan de kritiek van de Tweede Kamer op de tijdelijke coronawet neemt toe.

Ook GroenLinks, een van de partijen die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, zal de wet in zijn huidige vorm namelijk niet steunen. Partijleider Jesse Klaver maakte dat zondag duidelijk in een interview met nu.nl. Andere oppositiepartijen, zoals PVV, SP, Forum voor Democratie, Van Haga en Krol trokken hun steun voor de wet al eerder in.

Het kabinet stond al onder druk om concessies te doen na de ophef over de bruiloft van justitieminister Grapperhaus. In het debat over de gang van zaken tijdens zijn huwelijksreceptie, afgelopen woensdag, oordeelde een Kamermeerderheid dat het opnieuw bezien van de passages in de wettekst over de coronaboetes noodzakelijk was.

„Er zijn burgers beboet die in een klein moment van onoplettendheid te dicht bij elkaar stonden”, zei SP-leider Marijnissen tijdens het debat. „Het is niet te verkopen dat de boete van 390 euro die zij kregen op hun strafblad komt te staan.” Haar motie om de coronawet zo aan te passen dat iemand alleen nog een aantekening in zijn justitiële documentatie krijgt voor grove en gevaarzettende overtredingen, zoals het organiseren van coronafeestjes, kreeg donderdag unanieme steun.

Dat betekent werk aan de winkel voor Grapperhaus, die in een eerder debat alleen wilde toezeggen dat opgelegde geldboetes vanwege het schenden van de afstandsnorm of het groepsvormingsverbod geen reden zouden mogen zijn om iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te weigeren.

In het interview stelt Klaver dat de meeste mensen die zich tegen de coronawet keren geen „viruswaanzinnigen” zijn. Zij oordelen volgens hem terecht dat zorgminister De Jonge door de wet te veel macht krijgt, zonder noodzakelijke controle van de volksvertegenwoordiging.