BASF mag activiteiten van Bayer overnemen

Het Duitse chemiebedrijf BASF kan voorwaardelijk activiteiten van branchegenoot Bayer overnemen, heeft de Europese Commissie bepaald. De transactie houdt verband met de beoogde overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het eveneens Duitse Bayer.

Met die overname is een bedrag gemoeid van 53 miljard euro en ontstaat ’s werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf. Om concurrentieverstoring op de markt voor zaden en landbouwbestrijdingsmiddelen te voorkomen heeft Brussel geëist dat Bayer een aantal activiteiten verkoopt, ter waarde van in totaal ruim 6 miljard euro.

Omdat BASF nu niet actief is op de markt voor zaden en pesticiden heeft de commissie geen bezwaar tegen de verkoop van Bayer Crop Science aan BASF, aldus een mededeling. Brussel is al sinds augustus vorig jaar bezig met een diepgravend onderzoek naar de deal vanwege zorgen over een gebrek aan keuzevrijheid en hogere prijzen voor boeren.