Bas van ’t Wout opvolger Van Ark op Sociale Zaken

Bas van ’t Wout is de beoogde opvolger van Tamara van Ark als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat melden ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

De 41-jarige Van ’t Wout zit zeven jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij is daar vicefractievoorzitter. Hij nam die taak over van Van Ark in 2017 toen zij naar het kabinet vertrok.

Verder voert hij het woord over het ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. In het verleden was hij de woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de fractie.

Van Ark wordt op 9 juli minister van Medische Zorg en Sport. Zij volgt daar de PvdA’er Martin van Rijn op die de functie tijdelijk en op persoonlijke titel op zich nam na het vertrek van de liberaal Bruno Bruins in maart.

Voordat Van ’t Wout in 2012 in de Tweede Kamer kwam, was hij gespreksleider en strategisch adviseur bij een adviesbureau. Hij is ook nog politiek assistent van premier Mark Rutte geweest, gemeenteraadslid in Amsterdam en VVD-campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen.