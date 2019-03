Barnier zet vraagtekens bij verlenging brexit

Als de Britse regering zou vragen om een verlenging van de huidige deadline voor de brexit, dan wil EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier wel eens weten waarom. „Verlengen om wat te doen? De onderhandelingen zijn afgerond. We hebben een terugtrekkingsakkoord”, zei de Fransman tijdens een debat in het Europees Parlement woensdagochtend, geïrriteerd zwaaiend met het 585 pagina’s dikke verdrag.

Volgens Barnier is de EU „tot het uiterste gegaan”. „We kunnen niet meer geven. Als het Verenigd Koninkrijk nog steeds op een ordelijke wijze de EU wil verlaten, dan is en blijft dit akkoord het enige beschikbare. Ik wil dat dat goed begrepen wordt.”’

Het parlement discussieerde over de situatie die is ontstaan nu het Britse parlement opnieuw de deal van premier Theresa May over de scheidingsvoorwaarden heeft weggestemd. Als het Lagerhuis woensdagavond de optie verwerpt om de EU zonder afspraken te verlaten neemt de kans toe dat Londen om verlenging zal vragen.

Volgens de liberale leider Guy Verhofstadt moet worden voorkomen dat de brexit over de Europese verkiezingen van eind mei wordt getild. In dat geval zouden de Britten ook naar de stembus moeten. „Dan wordt Europa gegijzeld door de brexiteers en gaan de verkiezingen niet meer over waar ze over moeten gaan, namelijk over wat de EU nodig heeft.”

Op de Duitse tv zei de leider van de christendemocraten Manfred Weber dat er „geen sprake van kan zijn dat een land dat de EU wil verlaten de toekomstige loop van de EU beïnvloedt.” Brexiteer Nigel Farage, de oud-leider van de UKIP, riep de EU-leiders op tegen een verzoek om uitstel van de brexit te stemmen, mocht dat komen.