Barakken onleefbaar, militairen in hotels

Militaire barakken op een basis in Huis ter Heide verkeren in zo’n slechte staat, dat militairen er niet meer in kunnen verblijven. Ze zijn ondergebracht in nabijgelegen hotels, laat Defensie weten na eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

Het gaat om kamp Walaardt Sacré, bij Zeist. Hoeveel barakken precies niet meer bewoonbaar zijn, kon een woordvoerder van Defensie nog niet zeggen, maar het AD spreekt van acht van de tien. Een deel kan nog worden gerenoveerd, maar sommige gebouwen zullen moeten worden vervangen. Onduidelijk is ook hoelang de situatie zal voortduren.

Details over het precieze aantal betrokken militairen, of de aard van de problemen met de gebouwen, kon Defensie nog niet geven. Volgens het AD schort het onder meer aan de hygiëne en de brandveiligheid en zijn tweehonderd militairen in hotels ondergebracht.

De problemen staan niet op zichzelf, zegt voorzitter Jean Debie van vakbond VBM. „Veel legergebouwen zijn vijftig jaar oud en moeten worden aangepast, onder meer om de brandveiligheid op orde te krijgen. Dat gebeurt momenteel ook op veel plaatsen.” Probleem daarbij is volgens Debie dat Defensie het onderhoud sinds enkele jaren niet meer in eigen hand heeft. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat daarover en dat leidt volgens de vakbondsvoorzitter tot veel bureaucratie en trage besluitvorming. „Een doorn in het oog van veel commandanten”, zegt Debie.