Banken moeten kosten geldtransacties melden

Zakenreizigers en toeristen uit eurolanden die pinnen in een niet-euroland moeten vooraf geïnformeerd worden over de kosten van die transactie. De maatregel geldt ook voor overschrijvingen en onlinebetalingen en moet voorkomen dat consumenten achteraf door hun bankafschrift onaangenaam verrast worden.

De nieuwe transparantieregels zijn door het Europees Parlement goedgekeurd en worden op 15 december van kracht. Banken hebben dan nog uiterlijk twee jaar de tijd om hun soft- en hardware aan te passen. De maatregel geldt omgekeerd ook voor inwoners uit een van de negen EU-landen buiten de eurozone die met euro’s willen betalen.

Wie straks bijvoorbeeld in Kopenhagen Deense kronen uit de muur wil trekken moet op het scherm het verschil zien tussen een afrekening in kronen of de euro. Nu krijgt een klant vaak de keuze om of in euro’s of de lokale munt af te rekenen maar weet hij niet wat de beste optie is. Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC kiezen veel vakantiegangers voor afrekening in hun eigen munt. Dat is meestal juist de duurste optie.

De Europese Commissie rekent erop dat de kosten voor consumenten omlaaggaan omdat ze kunnen vergelijken wat de goedkoopste optie is.