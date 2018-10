Babyplanning in Vlaanderen kan geld opleveren

Sommige stellen die in Vlaanderen een kind verwachten, vragen aan gynaecologen of ze de geboorte kunnen vervroegen of vertragen. Of de bevalling valt op 31 december of 1 januari kan financieel namelijk flink schelen.

De kinderbijslag verandert in het nieuwe jaar. Voor het eerste kind gaat de toeslag omhoog van bijna 94 naar ruim 160 euro per maand. Als het gaat om de tweede of derde spruit wordt de bijslag juist minder, zodat planning kan lonen.

„Er zijn niet veel patiënten die erom vragen, het gaat om een beperkte groep”, relativeert vicevoorzitter Johan van Wiemeersch van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG). „Het is onmogelijk een schatting te geven. Het is ook nog een beetje te vroeg. Ik heb nog geen enkele vraag gehad, maar mijn collega wel een of twee.”

Gynaecologen werken er in ieder geval niet aan mee, zeg hij. „Het antwoord is natuurlijk pertinent nee.”