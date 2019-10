Baby bij hielprik ook getest op spierziekte

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) is het eens met de Gezondheidsraad dat de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s moet worden uitgebreid met de ernstige spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie).

Hij heeft het RIVM opdracht gegeven de benodigde voorbereidingen daarvoor te treffen, zoals het selecteren van een geschikte testmethode en het opstellen van een zorgprotocol voor baby’s die met de ziekte worden gediagnosticeerd.

SMA is een ernstige spierziekte die verlamming en overlijden tot gevolg kan hebben. Door zo vroeg mogelijk op de aandoening te screenen, is behandeling mogelijk vóórdat het zenuwstelsel onomkeerbaar beschadigd raakt. Het medicijn dat daarvoor nodig is, Spinraza, is sinds kort opgenomen in het basispakket.

Het ministerie verwacht dat RIVM in het najaar van 2020 duidelijkheid kan geven over de termijn waarop SMA in de hielprikscreening kan worden opgenomen.

Met de prik wordt het bloed nu al getest op 22 ernstige aandoeningen. Het is de bedoeling dat er daar behalve SMA de komende jaren nog negen bijkomen.