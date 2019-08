Azc’s staan alleen kleine Bijbelstudies toe

In asielzoekerscentra mogen wel Bijbelstudies gehouden worden, maar die moeten zich afspelen binnen het gezinsverband.

Dat schreef staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) vorige week aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Bisschop. Die had zich er voor de zomer over verbaasd dat het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze-Rijen dit jaar een Bijbelstudie, gehouden op de kamer van een bewoner, had verboden. Een besluit dat volgens hem op gespannen voet staat met het grondrecht van de vrijheid van godsdienst.

Volgens Broekers-Knol is het verbod door het azc van Gilze-Rijen echter geheel in overstemming met het beleid en de richtlijnen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Die bepalen dat religieuze activiteiten binnen een azc wel zijn toegestaan, maar dat zij, „om de leefbaarheid en veiligheid op de locaties te waarborgen”, in de privésfeer moeten plaatvinden. „De Bijbelstudie zoals deze plaatsvond in Gilze-Rijen, in groepsverband, met een bezoeker en meer dan tien bewoners op een kamer, was op basis van dit beleid niet toegestaan.”

De vrijheid van godsdienst is hierbij niet in het geding, vindt Broekers. „COA-bewoners kunnen in een religieuze instelling naar keuze deelnemen aan gebedsdiensten of andere religieuze activiteiten.”

Gebedsoproepen

Dat „vormen van islamitische gebedsoproepen” in azc’s wel zijn toegestaan, heeft volgens de staatssecretaris niets te maken met ongelijke behandeling. „Centrale gebedsoproepen zijn niet toegestaan op COA-locaties. Het is wel toegestaan om een lied of gebedsoproep op een eigen telefoon zacht af te spelen.”

Broekers ziet daarom geen aanleiding om met het COA over deze richtlijnen in gesprek te gaan, zoals Bisschop haar had verzocht.

