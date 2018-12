Ayhan Tonca lijsttrekker voor DENK in Europa

Ayhan Tonca is voor DENK de lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen volgend jaar. Dat maakte partijleider Tunahan Kuzu zondag bekend op een bijeenkomst van DENK in Rotterdam.

De partij mikt op twee zetels in Europa en hoopt volgend jaar eveneens met twee kandidaten vertegenwoordigd te raken in de Senaat, aldus Kuzu.

Tonca, momenteel directeur van drie basisscholen in Overijssel, noemt het een eer om de lijst van DENK Europa te mogen aanvoeren. Hij zei zondag veel vertrouwen te hebben in de gepassioneerde en enthousiaste mensen van de partij, „die zich dagelijks inzetten voor hun idealen.”

Tonca was bijna 15 jaar CDA-raadslid in de gemeente Apeldoorn, waarvan vier jaar als fractievoorzitter. Hij gaf verder leiding aan de islamitische Ibn Ghaldounschool in Rotterdam, die in 2013 de deuren moest sluiten na een faillissement. In het verleden was hij ook voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid. „Ik ben tijdens mijn loopbaan altijd maatschappelijk betrokken en actief geweest. Daarbij was ik altijd in contact met heel veel mensen, en dat ben ik nog steeds”, zei hij zondag.

Over het verkiezingsprogramma voor DENK Europa stelt de nieuwe lijsttrekker: „De huidige EU is een unie die zich met te veel zaken bezighoudt en die te ondoorzichtig is. DENK is dan ook voor een vernieuwde Europese Unie. We staan voor grote internationale vraagstukken die in EU-verband besproken moeten worden. Denk aan migratie, klimaat en economische samenwerkingen. Voor al deze thema’s komen wij binnenkort met goede voorstellen.”