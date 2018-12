Ayhan Tonca lijsttrekker voor DENK in Europa

Ayhan Tonca is voor DENK de lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen volgend jaar. DENK, dat drie zetels in de Tweede Kamer heeft, verwacht in het Europees parlement twee zetels te behalen.

Tonca was raadslid in de gemeente Apeldoorn, waarvan vier jaar als fractievoorzitter. Hij was ook actief bij meerdere maatschappelijke organisaties. Hij is directeur van drie basisscholen in Overijssel. De huidige Europese Unie houdt zich met te veel zaken bezig en is te ondoorzichtig, aldus Tonca. De partij komt binnenkort met haar ideeën over een „vernieuwd” Europa.

De keuze voor Tonca werd bekendgemaakt op een partijbijeenkomst in Rotterdam. Politiek leider Tunahan Kuzu zei te hopen op eveneens twee zetels in de Eerste Kamer en op minimaal vijftien zetels in de Provinciale Staten, waarvoor begin volgend jaar verkiezingen zijn.