Auto van gepakte Russische spionnen te zien

De auto die Russische militaire geheim agenten vorig jaar gebruikten om digitaal in te breken bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag is te zien op een tentoonstelling in Soest. De expositie in het Nationaal Militair Museum (NMM) gaat over Nederland en de Koude Oorlog.

In de kofferbak van de Citroën C3 hadden de agenten van de GROe apparatuur verstopt om het wifi-netwerk van de OPCW te kunnen hacken. Het viertal werd betrapt door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en het land uitgezet. Op in beslag genomen apparatuur van de Russen trof de MIVD een schat aan informatie aan.

Directeur Onno Eichelsheim van de MIVD waarschuwde in zijn openingswoord bij de expositie dat de dreiging van Rusland net zo groot is als in de Koude Oorlog. „Wij zien dat de Russische staat zich op grote schaal bezig houdt met spionage, digitale sabotage en beïnvloeding, tegen Nederland en onze bondgenoten. Dat gaat er heftig aan toe, de activiteiten worden steeds agressiever.”