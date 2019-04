Astrid Lindgren-prijs voor Vlaamse schrijver

De Vlaamse schrijver Bart Moeyaert heeft de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 in de wacht gesleept. Aan deze ‘Nobelprijs voor Jeugdliteratuur’ is een bedrag van bijna 480.000 euro verbonden.

Het werk van de 54-jarige Moeyaert wordt in het Nederlands uitgegeven door Querido en is vertaald in meer dan twintig talen. De jury verkoos hem op de Children’s Book Fair in Bologna boven andere kandidaten uit meer dan zestig landen.

„Een enorme opsteker voor de internationale uitstraling van de Vlaamse literatuur”, aldus het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het was de zestiende keer dat Moeyaert was genomineerd.

De prijs werd in 2002 ingesteld door de regering van Zweden ter ere van de in dat jaar overleden Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. De uitreiking is over twee maanden in Stockholm.