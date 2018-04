Asscher wil memo’s dividendtaks vandaag nog

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil dat tot dusver geheim gehouden stukken over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting „onverwijld” openbaar worden gemaakt. Daarnaast wil hij van het kabinet horen „waarom zo lang gezwegen en gelogen is” over het bestaan van de documenten.

Asscher wijst erop dat er afgelopen najaar twee debatten zijn geweest waarin de oppositie vroeg of er zulke documenten waren. Daarop werd volgens de PvdA-voorman eerst ontkennend geantwoord, later lieten de betrokkenen weten het zich niet te kunnen herinneren. Maar afgelopen week bleek dat meerdere kabinetsleden wel degelijk stukken hebben ingezien.

„Dit is niet de manier om in een democratie om te gaan met informatievoorziening aan de Tweede Kamer”, vindt Asscher. En nu besloten is dat de stukken alsnog openbaar worden, moet dat „vandaag nog” gebeuren. „Die stukken liggen er, die kan je nu naar de Kamer sturen.”

GroenLinks-voorman Jesse Klaver vindt het goed dat het kabinet de gevraagd informatie alsnog deelt, hoewel daar „veel politieke en maatschappelijke druk” voor nodig was. Hij voorspelt wel alvast dat premier Mark Rutte een „zwaar debat” tegemoet kan zien. „Zijn geloofwaardigheid staat op het spel. Wat staat er voor gevoelige informatie in deze memo’s dat ze zolang geheim moesten blijven?”

Volgens PVV-leider Geert Wilders lost het alsnog vrijgeven van de stukken „niks op”. Het gaat erom „dat de waarheid/leugens over het wel/niet kennen van de memo’s boven tafel komt”, twittert Wilders. Ook SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen merkt op dat Rutte „flink wat uit te leggen heeft”.

„Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, vindt 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen. „Het ging lijken op een kat-en-muisspel.”