Asscher sluit motie van wantrouwen niet uit

PvdA-leider Lodewijk Asscher sluit niet uit dat zijn fractie in een debat over het schrappen van de dividendbelasting een motie van wantrouwen zal indienen of steunen tegen premier Mark Rutte.

„Ik sluit geen enkele motie uit, maar ik loop er ook niet op vooruit,” zei Asscher dinsdag. Hij heeft nog geen overleg gehad met andere fracties hierover.

Asscher vindt de verdediging van Rutte over de geheime memo’s over de dividendbelasting „heel moeilijk te geloven”. Hij spreekt ook van „een heel raar verhaal”. De premier wekte eerder de indruk dat de stukken er niet zijn, maar gaf later toe dat ze wel bestaan. Maandag kondigde hij aan dat ze naar de Kamer worden gestuurd.

Naar verwachting debatteert de Tweede Kamer woensdag over de afschaffing van de dividendbelasting.