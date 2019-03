Asscher: PvdA kan weer resultaten bereiken

De PvdA is weer in een positie om resultaten te bereiken, vindt voorman Lodewijk Asscher. Zijn partij raakte weliswaar een zetel kwijt in de Eerste Kamer, maar een verpletterende nederlaag zoals in 2017 was het niet. Met de overgebleven zetels kan de partij de coalitie aan een meerderheid helpen.

„Precies genoeg zetels om toch veel invloed te hebben”, aldus Asscher. Omdat de coalitie haar meerderheid „terecht” is kwijtgeraakt, komt de PvdA weer in een positie waardoor ze resultaten kan bereiken.

Asscher haalt uit naar de grote winnaar van de verkiezingen, Thierry Baudet van Forum voor Democratie. De PvdA zal de vrijheid van journalisten, onderzoekers en architecten beschermen, verzekerde de PvdA’er na kritiek van Baudet op deze groepen in zijn overwinningsspeech. „Niemand moet zich ook maar enigszins laten intimideren.”