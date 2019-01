Asscher: Nederland mist leider als Wim Kok

Nederland heeft leiders als Wim Kok nodig. Dan wordt de huidige „BV Nederland” van het kabinet-Rutte weer een land van de mensen samen, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Er moet leiderschap worden getoond, zei Asscher op het congres van zijn partij zaterdag in Den Bosch in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement. Volgens de PvdA-voorman worden leiders als oud-premier Wim Kok gemist. „De premier van alle Nederlanders. De grote vriendelijke reus waarvan je het gevoel had dat iedereen er wel een beetje tegenaan mocht leunen.” Hij zei dat de PvdA de vorig jaar overleden Kok met respect en in dankbaarheid gedenkt.

Volgens Asscher is er een wereld van verschil tussen Kok en de huidige regering: „We zien een vechtcoalitie, een kibbelcoalitie. Meer bezig met de verschillen in de krant dan met de mensen in het land. We zien een wegkijkcoalitie, niet bezig met de problemen van heel veel gewone Nederlanders.”

