Asscher: discriminatie zwangeren onacceptabel

Minister Lodewijk Asscher noemt discriminatie van zwangeren op het werk volstrekt onacceptabel: „Elke melding van zwangerschapsdiscriminatie is er natuurlijk één te veel.”

De bewindsman van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde vrijdag op het nieuws dat bij het nieuwe meldpunt over zwangerschapsdiscriminatie in twee weken tijd meer dan 550 meldingen zijn binnengekomen.

„Zwanger zijn moet vooral leuk zijn. En dus geen onnodige spanningen opleveren voor de moeder. Vooral geen stress of ze haar baan misschien kwijtraakt, of haar contract nog wel verlengd wordt en of ze in de toekomst nog wel promotie kan maken. En bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk nooit reden zijn om iemand af te wijzen. Dat doen goede en moderne werkgevers niet”, aldus de minister.

Hij verwijst naar het nieuwe actieplan zwangerschapsdiscriminatie, om het probleem intensiever aan te pakken. Vrouwen krijgen via de GGD en de verloskundigen meer informatie over hun rechten en plichten tijdens de zwangerschap. Ook komt er meer voorlichting aan werkgevers via de campagne arbeidsmarktdiscriminatie en een gerichte inzet van het team arbeidsdiscriminatie bij de Inspectie SZW.

De klachten bij het meldpunt kwamen vooral van vrouwen met een tijdelijk of flexibel contract bij een werkgever, maar ook van vrouwen die werken via een uitzend- of detacheringsbureau.