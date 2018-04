Asscher: achterhouden notities zeer ernstig

Ook de PvdA en SP willen dat notities van ambtenaren over de dividendbelasting die tijdens de kabinetsformatie zijn besproken, zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het „zeer ernstig” dat het kabinet de documenten niet vrij wil geven.

Volgens Asscher moeten de betreffende memo’s „onmiddellijk naar het parlement”. Hij wijst erop dat de afschaffing van de dividendbelasting, die de schatkist nu nog 1,4 miljard euro per jaar oplevert, een omstreden kwestie is. Vrijwel de gehele oppositie is er fel op tegen.

Aanvoerder Lilian Marijnissen van de SP-fractie in de Tweede Kamer toont zich in een tweet eveneens zeer kritisch. „Met de hand op het hart werd gezegd dat er geen onderbouwing lag. Wel dus.” Ook Marijnissen wil de onderliggende documenten op tafel hebben. „Er wordt 1,4 miljard van ons geld cadeau gedaan aan buitenlandse beleggers.”

PVV-leider Geert Wilders laat weten niet geïnteresseerd te zijn in de notities. „Het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen was hoe dan ook heel erg slecht”, zegt hij. „Maar als de bende van Rutte de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over het bestaan van notities dan hebben ze een heel groot probleem.”