Asielkinderen op straat door foute registratie

Door fouten bij de registratie in Italië worden minderjarige asielzoekers ineens illegaal. Het zou het gaan om enkele honderden met name Eritrese minderjarige asielzoekers die bij aankomst in Italië als meerderjarige werden geregistreerd en nu illegaal in Nederland verblijven.

Dat blijkt uit een onderzoek van het NPO-radioprogramma Argos dat zaterdag wordt uitgezonden. Argos doet samen met het internationale onderzoeksproject Lost in Europe onderzoek naar duizenden vluchtelingenkinderen die verdwenen nadat ze voet aan wal in Europa hadden gezet.

In de uitzending wordt het verhaal verteld van Feven, een nu 17-jarig meisje uit Eritrea, dat door foutieve registratie meerderjarig is geworden. Zij heeft daardoor geen recht op de bescherming die minderjarige asielzoekers genieten. Die krijgen automatisch een verblijfsvergunning, hebben recht op scholing en het recht om hun familie over te laten komen.

Maar Feven is officieel meerderjarig. Bij aankomst in Italië in maart 2017 is zij twee jaar ouder geregistreerd dan ze werkelijk is. Die datum staat in Eurodac, een Europees registratiesysteem voor immigranten, en dat is de datum waaraan de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zich vasthoudt.

De IND zegt de Italiaanse collega’s volledig te vertrouwen en ziet geen reden om zelf de leeftijd van asielzoekers te verifiëren. Het gevolg is dat Feven nu op straat zwerft en terug moet naar Italië om daar asiel aan te vragen. Volgens Argos zijn er enkele honderden ‘Fevens’ in Nederland.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de International Organization for Migration bevestigen tegenover Argos dat er in Italië kinderen ten onrechte worden geregistreerd als volwassenen. In de tijd dat Feven in Italië aankwam registreerden de Italiaanse autoriteiten 20.000 immigranten per maand.

Volgens medewerkers van hulporganisaties is de hoge werkdruk één van de redenen van de slordige registratie. Maar er waren ook Italiaanse politieagenten die moedwillig geboortedata verkeerd hebben ingevoerd omdat ze niet wisten wat ze met de minderjarigen aan moesten of geen zin hadden om ze op zoek te gaan naar een instantie om ze onder te brengen, aldus de hulporganisaties.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd.