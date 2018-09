Asielkinderen Lili en Howick kunnen blijven

Na maanden gesteggel is het toch gebeurd: de Armeense kinderen Lili en Howick mogen in Nederland blijven. De tieners, van 12 en 13, hoopten daar al maanden op. Maar staatssecretaris Mark Harbers (VVD), die over asielzaken gaat, hield voet bij stuk.

Meerdere rechters gaven hem gelijk. Toch besloot hij zaterdag alsnog zijn speciale bevoegdheid te gebruiken: de kinderen kregen toestemming hier te blijven wonen.

Het afgelopen jaar trok hun zaak veel belangstelling. De moeder kwam, na jaren van procederen, niet in aanmerking voor asiel in ons land en werd vorig jaar augustus al zonder haar kinderen uitgezet. Dat leidde tot veel kritiek. „Onmenselijk”, zo luidde het en „een beschaafd land doet zoiets niet.” Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff had de moeder zelf de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken. Haar kinderen doken onder en konden later terecht bij een bevriend opvanggezin.



Opluchting in Tweede Kamer om Lili en Howick

In augustus dit jaar besliste de Raad van State dat ze toch mochten worden uitgezet. Ook dat besluit mobiliseerde weer een groot aantal mensen, experts en politici die vonden dat de kinderen hier thuis hoorden. In Armenië zouden ze niet op hun plaats zijn: ze spreken de taal niet en er is geen geschikte huisvesting.

„Blij dat Harbers tot inkeer is gekomen”

Op de nacht voordat de kinderen moesten vertrekken liepen de twee weg uit het huis waar ze toen verbleven. De politie riep mensen op mee te zoeken en onder meer dat was uiteindelijk wat Harbers toch op andere gedachten lijkt te hebben bracht. De twee mogen blijven. „Achter de schermen is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen”, aldus een opgeluchte Joël Voordewind van kabinetspartij ChristenUnie. Even later doken de twee weer op. Waar ze zijn geweest is niet duidelijk.

De kinderen kwamen als peuter naar ons land, in 2008. De asielaanvraag van de Armeense moeder werd telkens afgewezen maar ze verzette zich tegen vertrek. Lili en Howick woonden in Amersfoort en gingen daar naar school.

Of de moeder nu, bijvoorbeeld onder het mom van gezinshereniging, alsnog weer naar ons land kan komen, is onduidelijk. Het ministerie wil hierover inhoudelijk niets zeggen.