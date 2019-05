Arrestaties om drugsinvoer haven Antwerpen

De Belgische politie heeft maandag vijftien mensen gearresteerd in een onderzoek naar een criminele organisatie die drugs invoert via de haven van Antwerpen. Bij de grootschalige operatie werden 22 huiszoekingen verricht, waarbij 14 kilo cocaïne, een tiental voertuigen, luxegoederen en een zeer grote hoeveelheid cash in beslag is genomen.

Het onderzoek richt zich op twee families en hun entourage, meldt het Openbaar Ministerie in Antwerpen. Die zouden verschillende methodes toepassen om drugs het land binnensmokkelen. Meerdere verdachten werken op een belangrijke containerterminal in de haven.