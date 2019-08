Arrestaties in zaak onthoofd lichaam België

De Belgische politie heeft drie mensen opgepakt in de zaak van het onthoofde en verbrande lichaam van een man dat vorige week werd gevonden in de bossen bij het dorp Amonines in de Belgische provincie Luxemburg. Inmiddels is ook de identiteit van het slachtoffer achterhaald. Het gaat om de 44-jarige Ilyas Kösker uit Luik, die sinds 28 juni vermist werd.

Twee weken geleden werd al iemand aangehouden, eind vorige week volgden de arrestatie van de twee andere verdachten, meldde het Openbaar Ministerie in Luik maandag. Het is door de informatie van dit drietal dat rechercheurs het lichaam van de Luikenaar konden terugvinden. Het slachtoffer werd volgens het OM om het leven gebracht en daarna overgebracht naar Amonines. Zijn lichaam werd verbrand en onthoofd en vervolgens begraven in een bos.

Volgens de krant La Meuse du Luxembourg gaat het om een moord binnen het criminele milieu.