Arrestatie ex-rechercheur Bende van Nijvel

Een voormalig rechercheur die betrokken was bij het onderzoek naar de beruchte Belgische Bende van Nijvel is gearresteerd. Philippe V. wordt ervan verdacht in 1986 het onderzoek te hebben gemanipuleerd. Het Openbaar Ministerie bevestigt de arrestatie.

De Bende van Nijvel pleegde in de jaren tachtig een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en hun motief is nooit opgehelderd.

Eind 1986 vond het team waarvan V. lid was spullen in een kanaal in Wallonië die verschillende overvallen met elkaar verbond. Het ging om een brandkast van een overval op een supermarkt in Aalst, een in Temse gestolen kogelvrij vest en wapens die waren gebruikt bij verschillende overvallen in 1982 en 1983. Door de vondst werd duidelijk dat één bende aan het werk was.

Een jaar eerder had een zoektocht op dezelfde plek niets opgeleverd. V. verklaarde in 1997 dat hij destijds na een analyse had geconstateerd dat de zoektocht in het kanaal amateuristisch was uitgevoerd. Om die reden waren duikers eind 1986 opnieuw het water ingegaan en dit keer met succes. In 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek echter dat de spullen pas enkele dagen voor de vondst gedumpt konden zijn.