Armeens gezin opgevangen in Katwijkse kerk

De Armeense jonge vrouw Hayarpi is met haar ouders, broer en zus opgevangen in een kerk in Katwijk. Ze hopen op deze manier uitzetting voorlopig te voorkomen. De laatste procedure van het gezin werd deze zomer afgewezen.

De twintigjarige Hayarpi dreigt met haar ouders, haar broertje Warduhi (19) en zusje Seyran (14) te worden uitgezet naar Armenië. Het gezin verbleef de afgelopen negen jaar in Nederland.

Volgens Esther van Dijken van de PvdA, die zich ook inzette voor een verblijfsvergunning voor de kinderen Lili en Howick, is het gezin „opgevangen in de kerk om tot rust te komen”. Het initiatief kwam daarbij van de dominee, die hun aanbood naar de kerk te komen waar ze lid van zijn.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt omwille van de privacy niet op individuele zaken in te kunnen gaan.

Hayarpi studeert econometrie, waarmee een studievisum een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn. Onduidelijk is echter wat die route zou betekenen voor de rest van het gezin.

Wat de zaak politiek extra ingewikkeld maakt is dat Hayarpi lid is van PerspectieF, de jongerenorganisatie van regeringspartij ChristenUnie. CU-Kamerlid Joël Voordewind maakt zich vaker sterk voor kinderen in schrijnende asielzaken, zoals eerder bij Lili en Howick.

Voordewind wil niet al te veel ingaan op de zaak, omdat dat „niet in het belang van het gezin” zou zijn. Hij merkt op dat zijn partij in de formatie geprobeerd heeft een regeling te treffen voor deze groep kinderen die geworteld is in Nederland, maar dat de partijen daarover geen akkoord konden bereiken. D66 was samen met de CU voor een ruimer pardon, VVD en CDA waren tegen.

Het kinderpardon zoals het nu bestaat kent een zogenoemd meewerkcriterium. Mensen komen onder het pardon alleen in aanmerking voor een verblijfsvergunning, als zij hebben meegewerkt aan hun eigen terugkeer. Maar, een beroep doen op het kinderpardon kan al worden gezien als niet voldoen aan het meewerkcriterium. Onder anderen Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft zich kritisch uitgelaten over deze tegenstrijdigheid.