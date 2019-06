Arib wil meer toezicht op integriteit Kamer

De Tweede Kamer moet eindelijk de mogelijkheid krijgen om de integriteitsregels te handhaven. Dat zei voorzitter Khadija Arib maandag tijdens behandeling van de begroting van de volksvertegenwoordiging. "We moeten regels handhaven. Anders hebben die geen zin."

In het reglement van orde van de Kamer staan wel maatregelen als een Kamerlid de geheimhouding schendt of zich misdraagt. Maar er staat niets in over het handhaven van de integriteit. De anticorruptiewerkgroep van de Raad van Europa (GRECO) heeft de Kamer al vaker hierom op de vingers getikt.

De plannen moeten nog worden uitgewerkt. Arib denkt aan bijvoorbeeld het instellen van een commissie of externe adviseur die in geval van schending van integriteitsregels onderzoek kan doen. Het bestuur van de Tweede Kamer (presidium) zou daarna kunnen overgaan tot stappen.

In het verleden hebben commissies al wel aanbevelingen gedaan voor de handhaving van de integriteitsregels, maar toen was de Kamer hierover verdeeld. Arib vindt het belangrijk dat er toezicht komt op de naleving van de regels en dat er brede steun voor is. Het is volgens haar belangrijk voor het aanzien van de politiek.