Arib ontvangt hoge Franse onderscheiding

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is maandag onderscheiden als Chevalier de la Légion d’Honneur. Zij kreeg deze hoge Franse onderscheiding uit handen van de Franse ambassadeur Phillippe Lalliot.

“De rijkdom van onze politieke betrekkingen is te danken aan mensen zoals Khadija Arib, die in het bijzonder betrokken is geweest bij de parlementaire contactgroep Frankrijk. De onderscheiding getuigt van haar uitstekende kwaliteiten en beloont haar inzet voor de versterking van de relatie tussen Frankrijk en Nederland”, aldus Lalliot. In zijn toespraak stond Lalliot in het bijzonder stil bij de inspanningen die Arib levert voor de ontwikkeling en gelijkheid van vrouwen.

In haar speech zei Arib het een eer te vinden de onderscheiding te ontvangen. "Het is een groot compliment aan de Tweede Kamer en aan de parlementaire contactgroep Frankrijk. Maar ook voor mij persoonlijk is het eervol. Mijn jeugd in Marokko was doordrenkt met de Franse taal en cultuur. De combinatie van mijn werk en mijn jeugd, het heden en mijn verleden, maken deze onderscheiding voor mij zo bijzonder."

De onderscheiding Chevalier de la Légion d’Honneur is in 1802 ingesteld door Napoleon Bonaparte en in Nederland te vergelijken met Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.